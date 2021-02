Gaia Servadio chi è: età, figli, marito, Boris Johnson ex genero, libri della scrittrice ospite a Oggi è un altro giorno

Blitz dice

Ribelli della cena, ristoratori in protesta di piazza perché vogliono riaprire per la cena. In mucchio e senza mascherine. In modo da risultare credibili quando giurano: il mio locale è Covid free, rispettiamo tutti i protocolli. Improbabili i protocolli (di protezione, non di sicurezza), improbabili questi osti come garanzia sanitaria.