Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta a 55 anni Galyn Gorg, attrice e ballerina, star di Fantastico 6 al fianco di Lorella Cuccarini.

Avrebbe compiuto 56 anni proprio oggi, 15 luglio, ma è morta poche ore prima Galyn Gorg, attrice e ballerina americana di Fantastico 6.

Nata a Los Angeles il 15 luglio del 1964, Galyn Gorg era diventata famosa in Italia negli anni ’80. Fece parte del corpo di ballo del Fantastico condotto da Pippo Baudo nell’anno dell’esordio di Lorella Cuccarini.

In seguito è stata prima ballerina in SandraRaimondo Show su Canale 5 nel 1987. Aveva anche recitato anche in diverse storiche serie tv: Saranno Famosi, Willy il principe di Bel Air, CSI: Miami, Lost.

Il cordoglio dei colleghi

A dare l’annuncio della sua morte è stato un amico e collega storico, Steve LaChance. Il ballerino e coreografo ha scritto semplicemente: “Ti ricorderò così. Dancing with the angels”, condividendo uno scatto di Galyn e senza aggiungere altri dettagli.

Sui social anche il ricordo di Lorella Cuccarini: “Non ci posso ancora credere… Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l’altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli”, ha scritto la ballerina e conduttrice. (Fonte: Vanity Fair, Instagram)