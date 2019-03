ROMA – Game of Thrones, arrivata alla sua ottava e ultima stagione, approda dall’11 aprile fino al 1 settembre a Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, terra dove sono state girate gran parte delle riprese della serie televisiva culto prodotta dall’Hbo. Un’esposizione interattiva, che si estende su un’area di 5mila metri quadrati (grande come un campo da calcio), consentendo così a tutti gli appassionati della serie di vedere da vicino i costumi e gli oggetti di scena originali, le scenografie e la ricostruzione dei mondi di Westeros ed Essos.

Game of Thrones – The touring exhibition consente anche di passeggiare lungo il viale alberato di Kingsroad, entrare nelle ambientazioni regali di King’s Landing e nelle iconiche House of Black and White, perdersi nelle terre ghiacciate di Beyond the Wall, far visita alla casa dei Guardiani della notte ed inchinarsi dinanzi al trono di spade. (fonte: Gameofthronesexhibition)