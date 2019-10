ROMA – Cancellato uno dei sequel di Game of Thrones. Lo ha comunicato Hbo al cast che avrebbe avuto Naomi Watts tra i protagonisti. Ma non disperate: per i fan in astinenza è in arrivo un prequel nuovo di zecca. Si chiamerà House of Dragon e sarà tutto focalizzato sull’ascesa e il tramonto della dinastia Targaryen, 300 anni prima dell’arrivo di Daenerys.

La nuova serie sarà basata sul libro “Fire and Blood” di R. R. Martin, autore della fortunatissima saga. Hbo ha già ordinato una prima stagione di dieci episodi. La regia è affidata a Miguel Sapochnik, vincitore di un Emmy per un episodio della sesta stagione.

Confermata invece la cancellazione di “The Long Night”, la serie con la Watts, ambientata migliaia di anni prima delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco”. Il prequel, di cui è già stato girato anche un episodio pilota, avrebbe dovuto raccontare la discesa del mondo dall’Età d’oro degli Eroi al suo periodo più buio, la Lunga Notte.

Fonte: Hbo