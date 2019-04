Game of Thrones, la canzone Jenny of Oldstones svela il finale?

ROMA – La canzone Jenny of Oldstones ha svelato il finale della serie Game of Thrones? Questa la polemica che si infiamma sui social network tra i fan. Alcuni infatti ritengono che la canzone che accompagna i titoli di coda del primo episodio dell’ottava e ultima stagione abbia rivelato il finale.

Il brano dei Florence and the Machine è stato pubblicato su Youtube nella sua versione lunga, dove scorrono le immagini dell’ottava stagione e in particolare del secondo episodio (da evitare quindi per chi non l’avesse ancora visto) insieme al testo della canzone.

Il testo d’altronde è stato scritto dagli autori della serie, David Benioff e D.B. Weiss con Ramin Djwadi e con George R.R. Martin, motivo per cui secondo i fan potrebbe rivelare cosa accadrà alla fine dell’ultima stagione dell’amato Trono di spade.