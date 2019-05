ROMA – La nuova e soprattutto ultima stagione di Game of Thrones sta deludendo, e non poco, i fan. Perplesso anche George R.R. Martin, scrittore del libro da cui la serie televisiva è tratta. Per questo motivo su Change.org è stata lanciata una petizione per chiedere che la Hbo rigiri gli ultimi episodi dell’ottava stagione.

La petizione arriva al termine di quella che è stata pensata come l’ultima e conclusiva stagione del Trono di Spade o Game of Thrones. Oltre 700mila persone hanno già sottoscritto la richiesta per rigirare gli ultimi episodi e sul sito si legge: “David Benioff e D.B. Weiss si sono dimostrati degli scrittori incompetenti quando non hanno un materiale di supporto (come i libri). Questa serie merita una stagione finale sensata”.

Anche l’autore del libro da cui la serie è tratta si è detto deluso del finale degli sceneggiatori della Hbo in una intervista a Rolling Stones: “È un po’ triste, in realtà. Avrei voluto più stagioni, ma lo capisco. Dave e Dan hanno altre cose da fare e sono sicuro che gli attori, sotto contratto per sette o otto anni, abbiano altri ruoli da ottenere. È giusto così. Non sono arrabbiato né niente, ma ho questa piccola inquietudine”. Ma ha giustificato l’andamento della serie ammettendo un ruolo in tutto ciò: “Alcune deviazioni dipendono certamente dalla mia lentezza coi libri. Avrei dovuto finirli quattro anni fa. Avemmo avuto un racconto differente della storia”.