ROMA – Nella notte tra domenica e lunedì 15 aprile, precisamente alle tre, è andata in onda, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano, la prima puntata dell’attesa, tanto attesa, ottava stagione di “Game of Thrones”. Durata dell’episodio? 54 minuti. Titolo della puntata? Winterfell.

La prima puntata quindi, ripetiamo, è andata in onda questa notte alle 3 del mattino su “Sky Atlantic”. La replica, sempre e solo per gli abbonati “Sky”, andrà in onda questa sera sempre e solo su “Sky Atlantic” alle 21,15. La prima puntata verrà mandata in onda doppiata in italiano soltanto lunedì 22 aprile.

Per lo streaming della puntata c’è bisogno di “SkyGo”. E il servizio quindi è sempre e solo per gli abbonati “Sky”.

La prossima puntata, quindi la seconda, dell’ottava stagione di “Game of Thrones”, verrà trasmessa il prossimo lunedì 22 aprile. La puntata sarà trasmessa sempre di notte in inglese con i sottotitoli in italiano. In italiano uscirà la settimana successiva. E così sarà fino alla fine della stagione.

In totale le puntate dell’ottava stagione, l’ultima, di “Game of Thrones” saranno otto. Le prossime puntate andranno in onda il 21 e il 28 aprile e il 5, il 12 e il 19 maggio.