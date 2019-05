ROMA – Ai fan più attenti di “Game of Thrones” non è sfuggito un (nuovo) errore nella puntata finale della serie. Nell’ultima attesissima puntata, infatti, ai telespettatori più attenti non è sfuggita una bottiglietta di plastica nascosta (ma non a sufficienza) dietro lo stivale di Samwell Tarly, uno dei più fidati consiglieri di Jon Snow.

E' accaduto in una scena in cui si racconta una delicata discussione diplomatica e ovviamente i social si sono scatenati, rilanciando subito una serie di meme. Non è la prima volta che i fan di 'Game of Thrones' notano un particolare del tutto fuori ambientazione: nel quarto episodio, nella scena in cui Jon, a Grande Inverno, riceve le lodi di alcuni sopravvissuti, era apparsa sul tavolo davanti a Daenerys il bicchierone di Starbucks. Molti utenti sui social si erano lasciati andare a commenti ironici, tanto che l'emittente televisiva si era sentita in dovere di commentare ironicamente la questione, chiarendo che si era trattato solo di un errore: "La tazza di latte che è apparsa nell'episodio è stata ovviamente un errore. Daenerys aveva ordinato una tisana". Non è chiaro che cosa Hbo abbia intenzione di fare stavolta.