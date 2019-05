ROMA – Un bicchiere di Starbucks appare per sbaglio in una scena di Game of Thrones. Il buffo errore è visibile all’interno della quarta puntata dell’ultima stagione della serie fantasy per eccellenza, intitolata “The Last of The Starks”.

Su Twitter, in molti hanno notato la dimenticanza avvenuta all’interno di questa serie tv che sta riscuotendo molto successo e che sta costringendo moltissimi telespettatori a restare svegli fino a notte fonda. Forse anche gli attori, stanchi sul set dopo le tante ore di riprese, dopo essersi bevuti un bel caffè take-away si sono dimenticati di togliere dalla scena il moderno bicchierino con tanto di coperchio di plastica che, come si vede nella scena che segue, è posizionato a fianco delle candele e degli enormi boccali di vino in metallo. La scena incriminata vede protagonisti Daenerys Targaryen, Jon Snow e Tormund.

Come è ormai noto, Starbucks che negli Usa è la regina del caffè take-away, recentemente è sbarcata anche in Italia aprendo il suo primo negozio a Milano (non senza polemiche ndr).

Il marchio americano si appresta ora ad aprire altri punti vendita in giro per l’Italia.