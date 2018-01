Nino Formicola (Gaspare), chi è il concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro) è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Zuzzurro e Gaspare è stato un duo comico-cabarettistico italiano formato da due attori, i cognati Nino Formicola (Gaspare) e Andrea Brambilla (Zuzzurro); costituitosi nel 1976, il duo conobbe un buon successo teatrale e televisivo, e ha cessato di esistere nel 2013 alla morte di Brambilla.

La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi, partirà infatti lunedì prossimo, 22 gennaio e andrà in onda in prime time per le prossime 12 settimane. Diciassette i naufraghi.

Tra i concorrenti la cantante Bianca Atzei, Giucas Casella, l’ex concorrente del Grande Fratello Francesca Cipriani e l’ex letterina Alessia Mancini.

Poi c’è la blogger Chiara Nasti e l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Presente anche Amaurys Pérez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore e Nadia Rinaldi.

Ma non è finita qui perché sull’Isola sbarcheranno anche il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro); l’attrice Eva Henger, attrice e showgirl; Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di ‘Colorado’; il presentatore Jonathan Kashanian; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’; Francesco Monte, ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez; la showgirl Cecilia Capriotti e il sensitivo Craig Warwick.