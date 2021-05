Chi è Gaudiano età, altezza, fidanzata, figli, vita privata, Polvere da sparo – Sanremo 2021, vero nome, biografia e carriera del cantante di Foggia. Gaudiano sarà tra i protagonisti della finalissima di Name That Tune, programma televisivo di Tv8 condotto da Enrico Papi.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Gaudiano

Luca Gaudiano, noto semplicemente come Gaudiano nasce a Foggia il 3 dicembre del 1991 e ha 29 anni di età. Non abbiamo alcuna informazione sul peso e sull’altezza ma sappiamo che ha raggiunto la popolarità vincente il Festival di Sanremo Giovani del 2021 con la sua canzone Polvere da sparo.

La fidanzata, i figli: vita privata di Gaudiano

Sappiamo molto del suo talento da cantante. E come abbiamo appena ha scritto, è reduce dal trionfo di Sanremo Giovani. Ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. Non sappiamo se è impegnato sentimentalmente o meno ma non dovrebbe essere sposato, né dovrebbe avere figli. Ma lui non parla mai di gossip. Preferisce parlare dei suoi prossimi progetti professionali.

Gaudiano protagonista della finale di Name That Tune – Indovina la canzone (Name That Tune)

Gaudiano sarà tra i protagonisti della finale di Name That Tune – Indovina la canzone. Si tratta di un game show televisivo italiano, prodotto da Banijay e basato sull’omonimo format statunitense, in onda dal 15 settembre 2020 su TV8 in prima serata con la conduzione di Enrico Papi.