Gaudiano chi è, età, fidanzata, Sanremo e vita privata del cantante ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Gaudiano, età, fidanzata, Festival di Sanremo e vita privata del cantante

Gaudiano, età e biografia

Luca Gaudiano, noto semplicemente come Gaudiano nasce a Foggia il 3 dicembre del 1991 e ha 29 anni di età. Ne compirà 30 il prossimo mese di dicembre ed è un cantante e cantautore italiano. Essendo uno dei cantanti giovanissimi di lui e della sua carriera si conosce ancora poco. Nell’ottobre 2020 viene selezionato per il programma AmaSanremo che funge da semifinale per Sanremo Giovani 2020, durante il quale propone il singolo Polvere da sparo.

Raggiunge così la finale, tenutasi in diretta su Rai 1 il 17 dicembre, al termine della quale entra, superando la concorrenza iniziale di ben 961 brani arrivati alla commissione musicale, nell’elenco degli otto giovani artisti partecipanti al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte. Il 2 marzo 2021 esordisce a Sanremo esibendosi con il singolo Polvere da sparo, in cui racconta il dramma per la perdita del padre. Accede così alla finale della quarta serata, in cui si classifica primo, vincendo il Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte. Alla consegna del premio dedica la vittoria a suo papà, morto due anni prima per un cancro al cervello.

La vita privata di Gaudiano

Della vita privata di Gaudiano si sa davvero molto poco, anche quasi nulla. E’ molto attivo sui social dove ci sono molte foto e video non solo del suo lato artistico ma anche di attività fisica in quanto ama tenersi sempre molto in forma. Al momento non sappiamo se Gaudiano abbia una fidanzata o se sia single.

Prima di approdare sul palco dell’Ariston ha lavorato in diversi spettacoli teatrali e musical. Il dolore per la perdita del padre gli ha ispirato la canzone Polvere da sparo. Gaudiano ha descritto così il brano: “Polvere da sparo è la canzone che non avrei mai voluto scrivere. Credevo di non essere all’altezza del dolore che provo, invece poi ho trovato le parole o forse loro hanno trovato me. Attraverso la musica riesco ad esorcizzare il trauma. La platea vuota? Forse mi aiuterà a concentrarmi”.