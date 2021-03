Gaudiano chi è: Sanremo 2021, fidanzata, figli, età, vita privata, carriera del cantante ospite a Oggi è un altro giorno. Il cantante è uno degli ospiti della trasmissione televisiva della Rai per parlare della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Gaudiano chi è: Sanremo 2021, fidanzata, figli, età, vita privata del cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Luca Gaudiano, è nato il 3 dicembre del 1991 a Foggia. Ha 29 anni e nella vita è un cantante. Come detto è tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2021. Per il resto non abbiamo tante altre notizie sulla sua vita privata. Quindi non sappiamo se è fidanzato e se ha figli.

Naturalmente Gaudiano è attivo sui social network ma lì parla soprattutto dei suoi progetti artistici. E’ molto seguito ed apprezzato soprattutto tra i giovanissimi perché tratta tematiche a loro molto care.

Gaudiano chi è: la carriera di uno dei cantanti del Festival di Sanremo 2021

Al festival in gara tra le Nuove Proposte, Luca Gaudiano, in arte solo Gaudiano, non arriva solo con la sua canzone, ma si porta dietro un vissuto che è amore e dolore, che allo stesso tempo è presenza e assenza.

Gaudiano, foggiano classe 1991, in arrivo dal mondo del teatri e dei musical (ha lavorato negli adattamenti italiani di Rent, American Idiot, Ghost, dello sfortunato Divo Nerone al Palatino a Roma) ha conquistato il palco dell’Ariston con la sua storia: la perdita di suo padre avvenuta a marzo di due anni fa, raccontata con delicatezza nel brano “Polvere da sparo”.

Come scrive l’Ansa, si tratta di una canzone pop, caratterizzata da ritmiche incalzanti, in cui il giovane cantautore racconta il sentimento di impotenza, il suo e di tutti quelli che hanno vissuto la stessa situazione, davanti alla malattia; la rabbia di fronte all’ineluttabile; la solitudine del lutto. Da cui, però, si riparte.

