Chi sono i Gazosa: membri, età, che fine hanno fatto, storia della teen band italiana ospite nella puntata di giovedì 2 dicembre a Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano condotto da Serena Bortone, in onda su Rai Uno.

Gazosa, membri, età, biografia della band

I Gazosa sono stati un gruppo musicale pop rock italiano, formatosi a Roma nel 1998 dall’incontro dei quattro giovanissimi, tra gli 11 e i 14 anni, prodotto e portato al successo da Caterina Caselli.

La formazione iniziale era la seguente: Jessica Morlacchi (voce, basso e di fatto leader del gruppo, di 11 anni), Valentina Paciotti (tastiere, 13 anni), Federico Paciotti (chitarra, 11 anni) e Vincenzo Siani (batteria, 12 anni).

Insieme i quattro registrano una cover di Mamma Mia degli ABBA nel 1999. Cambiano nome in Eta Beta, come il famoso personaggio Disney, e poi in Zeta Beta, gravitando attorno al mondo del Disney Club.

Ma è con Caterina Caselli che raggiungono la popolarità. Il 2001 è l’anno del loro massimo successo: partecipano al Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano Stai con me (Forever). Nello stesso anno il singolo estivo Www.mipiacitu, diventa un tormentone e già jingle di una campagna pubblicitaria di telefonia con testimonial Megan Gale.

Tornano a Sanremo nel 2002 con il brano Ogni giorno di più, nella categoria “Big”, che si è piazzato decimo. Nel 2003 Jessica Morlacchi lascia il gruppo e intraprende la carriera da solista.

La carriera solista di Jessica Morlacchi

Nel 2004 ha inizio la carriera live da solista di Jessica Morlacchi e l’anno successivo viene invitata da Marco Masini a duettare con lui al 55º Festival di Sanremo. Il 21 luglio di due anni dopo dello stesso anno esce il suo primo singolo dal titolo Un bacio senza fine. Nel 2011 Morlacchi ha preso parte al Canto di Natale e nel 2013 partecipa al talent show The Voice of Italy, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante, ma verrà poi eliminata ai Live Show.

Jessica Morlacchi nel 2019 partecipa come concorrente al programma televisivo Ora o mai più, in onda su Rai 1, in cui viene seguita dal coach Red Canzian. Nell’ultima puntata presenta il suo nuovo brano Senza ali e senza cielo.

Il 1º luglio 2019 esce Cadillac, il nuovo singolo di Jessica Morlacchi. Il brano anticipa l’uscita di un nuovo album previsto per la primavera del 2020. Successivamente, nell’autunno 2019, partecipa alla nona edizione di Tale e quale show.

La cantante è oggi una presenza fissa nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Gazosa, che fine hanno fatto: la nuova formazione

Valentina Paciotti sembra aver abbandonato la carriera di musicista, mentre suo fratello Federico si è laureato al Conservatorio e continua a lavorare nella musica al fianco di altri artisti come Valerio Scanu, Davide Rossi.

Nel 2009 i Gazosa si riuniscono in una nuova formazione, mantenendo dei componenti originari solo il batterista Vincenzo Siani. I nuovi membri sono: Jenny Di Domenico (voce), Marco Parisi (tastiere), Paolo De Angelis (chitarra) e Gaetano Francavilla (basso).

Nel 2011 la formazione cambia ancora: a Vincenzo Siani e Paolo De Angelis si affiancano Anna Napoli (voce), Mizar Di Muro (basso) e Giovanni Marino (tastiere).