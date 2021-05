Chi è Gegia età, altezza, l’ex toy boy Michele Carbone, figli, vita privata, vero nome, biografia, film con Jerry Calà e Lino Banfi e carriera dell’attrice. Oggi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto. Trasmissione televisiva di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Gegia

Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è una comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Non abbiamo informazioni su peso o altezza ma sappiamo che è nata a Galatina il 16 luglio del 1959. Quindi attualmente ha 61 anni.

L’ex toy boy Michele Carbone, i figli: vita privata di Gegia

Riguardo la sua vita privata, non dovrebbe essere sposata e certamente non ha figli. Qualche anno fa, ha fatto discutere per la relazione sentimentale con il toy boy Michele Carbone. Un ragazzo muscoloso che aveva ben 31 anni meno di lei. Attualmente dovrebbe essere single ma non abbiamo notizie certe in merito.

La carriera di Gegia, i film con Jerry Calà, Lino Banfi e le pellicole erotiche

Come scrive Wikipedia, fece il suo esordio sul grande schermo nel 1979 recitando senza vestiti nel film erotico di Aldo Grimaldi Amanti miei. In seguito ha partecipato a numerosi film del filone comico anni ottanta, accanto a figure come Bud Spencer, Lino Banfi, Jerry Calà, Gigi e Andrea, Bombolo, Enzo Cannavale nonché come co-protagonista di uno spot pubblicitario per Lavazza con Nino Manfredi. Pur essendo pugliese, lavora raramente con artisti della propria regione.

Fa eccezione nel 1986 con il barese Gianni Ciardo, sul set di due film per la TV, prodotti da Reteitalia per la regia di Sergio Martino, Ferragosto OK e Provare per credere. Nel 2018 interpreta Suor Assunta nel film Io c’è di Alessandro Aronadio.