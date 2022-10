Gegia chi è, età, vero nome, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, Grande Fratello VIP, biografia e carriera. L’attrice e comica Gegia è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, è in onda questa sera 10 ottobre su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Gegia

Gegia, pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci, è nata il 16 luglio del 1959 a Galatina, in provincia di Lecce. Ha 63 anni. Si trasferisce a Roma e si diploma al Liceo classico dell’Istituto Cristo Re. Nello stesso periodo frequenta la scuola di recitazione Pietro Sharoff. Si laurea in Lettere e in Psicologia, iscrivendosi all’albo degli psicologi del Lazio, iniziando poi a lavorare come attrice in alcune piccole compagnie teatrali.

Marito, filgi, Instagram, vita privata di Gegia

Nel 1987 l’attrice si sposa con Maurizio Motta, amico di Jerry Calà. I due si separano poco dopo. Gegia non ha figli. Nel 2014 ha fatto discutere la sua relazione sentimentale con Michele Carbone, un ragazzo che aveva ben 31 anni meno di lei. Attualmente dovrebbe essere single. Profilo Instagram: @gegia.official.

La carriera di Gegia

L’attrice fa il suo esordio al cinema nel 1979, recitando nel film di Aldo Grimaldi Amanti miei. In seguito partecipa a numerosi film del filone comico anni ottanta, accanto a figure come Bud Spencer, Lino Banfi, Jerry Calà, Gigi e Andrea, Bombolo. Nel 2018 interpreta Suor Assunta nel film Io c’è di Alessandro Aronadio. Nel 2022 partecipa come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello VIP, reality condotto da Alfonso Signorini.

