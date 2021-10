Gemelle Kessler chi sono: età, vita privata, altezza, carriera, figli, le gambe considerate troppo provocanti

Gemelle Kessler chi sono: età, vita privata, altezza, dove vivono, carriera, figli. Un pezzo di televisione che ha fatto la storia sarà ospite domenica 3 ottobre a Domenica In. Mara Venier intervisterà le sorelle Kessler e per festeggiarle in studio ci saranno Vincenzo Mollica, Pino Strabioli, Fabio Canino e Pupo che si esibirà in un momento musicale sulle note di “La notte è piccola” e “Da da um pa”.

Dove e quando sono nate le sorelle Kessler

Alice ed Ellen Kessler sono nate a Nerchau in Germania il 20 agosto 1936. Hanno 85 anni e sono un duo artistico tedesco, che ha avuto grande notorietà in Italia a partire dagli anni sessanta.Prima di arrivare in Italia, fra il 1955 e il 1960 si esibiscono al Lido di Parigi con il corpo di ballo delle Bluebell Girls di Margaret Kelly e rappresentano nel 1959 la Germania Ovest all’Eurovision Song Contest classificandosi ottave.

Nello stesso periodo interpretano diversi film, prevalentemente commedie musicali, quasi tutti inediti in Italia.

Gemelle Kessler, la carriera e l’esordio in Rai

Si trasferiscono in Italia il 16 gennaio 1961 e, subito nello stesso anno, acquisiscono notorietà con la partecipazione alla trasmissione televisiva di grande successo Giardino d’inverno.

A partire da quel momento la loro carriera si sviluppa su più fronti, dagli spettacoli leggeri teatrali, ai programmi televisivi, al cinema e al teatro impegnato di Bertolt Brecht. Il gradimento del pubblico convince la Rai a includerle nove mesi dopo nel cast di Studio Uno, in cui cantano la sigla di apertura Da-da-un-pa.

Nel 1964 partecipano alla Biblioteca di Studio Uno di Antonello Falqui insieme al Quartetto Cetra. Sono anche nel cast dell’edizione del 1965 di Studio Uno, cantando la sigla La notte è piccola, destinata a diventare una delle loro canzoni più celebri. Prendono parte a numerose trasmissioni di prestigio dell’epoca, come La prova del nove e Canzonissima (1969), dando vita a una nutrita discografia costituita da 45 giri.

Le gambe troppo provocanti per la Rai dell’epoca

Girano anche caroselli per una marca di calze da donna: le loro gambe lunghe e provocanti fanno scandalo e la Rai impone loro l’uso nei programmi televisivi di pesanti calze scure di nylon.

Negli anni settanta le due sorelle diradano le loro apparizioni televisive, recitando in teatro in commedie musicali e ancora in televisione come attrici in telefilm. Nel 1974 sono invitate al varietà del sabato sera Milleluci, condotto da Mina e da Raffaella Carrà.

Nello stesso anno accettano di posare per l’edizione italiana del periodico Playboy, che tocca in quell’occasione il picco massimo di copie vendute fino ad allora.

Negli anni ottanta conducono in Rai le trasmissioni Buonasera con… Alice ed Ellen Kessler, la seconda edizione di Al Paradise e La fabbrica dei sogni, apparendo anche come ospiti in altri programmi.

Nel 1990 fanno parte della seconda edizione del varietà estivo di Canale 5 Una rotonda sul mare come cantanti in gara. Nel 2004 si cimentano per l’ultima volta come conduttrici per il varietà comico di Italia 1 Super Ciro. Nell’ottobre 2011, dopo trent’anni di assenza dal palcoscenico, le Gemelle Kessler tornano in scena nei teatri italiani come protagoniste del musical Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

Dopo questa esperienza collezionano diverse apparizioni sulla tv tedesca. In occasione del Festival di Sanremo 2014 sono ospiti della seconda serata.

Il ritorno in Germania nel 1986

Tornate nel 1986 in Germania, si stabiliscono a Grünwald, sobborgo di Monaco di Baviera. I governi di Germania e Italia, in questi anni conferiscono alle Gemelle Kessler riconoscimenti per l’opera di promozione della cooperazione fra entrambi i paesi svolta con la loro attività artistica.

Vita privata e figli

Nessuna delle due è sposata né ha figli. Ma nel corso della loro vita privata hanno avuto delle lunghe e importanti storie d’amore. Alice Kessler fu prima la fidanzata del cantante francese Marcel Amont e poi la compagna dell’attore e regista Enrico Maria Salerno.

Ellen è stata per molti anni la compagna dell’attore Umberto Orsini e ha confessato di essere stata per una notte l’amante di Burt Lancaster nel suo periodo parigino del 1956.