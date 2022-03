Gemma Calabresi chi è: marito Luigi Calabresi, figli, vita privata, libro La crepa e la luce e biografia

Gemma Calabresi sarà una delle ospiti del salotto di Domenica In. Ma dove e quando è nata Gemma Calabresi? Quanti anni ha? Cosa sappiamo della sua vita privata? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vedova del commissario Luigi Calabresi.

Dove e quando e nata, età, vita privata e biografia di Gemma Calabresi

Della sua vita privata e non Gemma Calabresi Milite, 75 anni, a 50 dall’omicidio del marito, il commissario Luigi Calabresi, ne ha parlato ne La crepa e la luce, il libro che ha scritto per raccontare la sua storia. Libro che in questi giorni arriverà nelle librerie italiane.

La morte di Luigi Calabresi

La vita privata di Gemma Calabresi fu segnata come ovvio dalla morte del marito. Era il 17 maggio del 1972.

“Ero una ragazza degli anni ’60 – ha raccontato a Vanity Fair – che suonava la batteria e metteva la minigonna, ero cattolica per consuetudine di famiglia, non era una mia scelta”.

Quando le dissero che il marito era morto “sono caduta con un dolore lancinante, anche fisico, alle ossa. I soprammobili sembravano guardarmi, le cose comprate insieme, tutto girava e non aveva più senso. Non so quante ore sono rimasta lì. Poi all’improvviso ho avuto una sensazione di ovattamento, di grande pace, e ho iniziato a sentirmi forte. Riesco a pensare: ce la farò. E dico al parroco: diciamo un’Ave Maria per la famiglia dell’assassino. Non poteva essere farina del mio sacco”.

Gemma Calabresi ora dice di non odiare gli assassini del marito: “Io assolutamente non li odio. Magari tra loro c’è chi mi è più difficile accettare perché magari ha un atteggiamento ‘antipatico’ e c’è chi invece ha chiesto perdono, ma anche, da parte loro c’è stato un cammino. Comunque, è chiaro che i responsabili non sono solo quelli del commando di quella mattina, ci sono dietro tante persone che sapevano e che non hanno fatto niente”.

Gemma Calabresi, i figli e il secondo matrimonio

Gemma Calabresi ha avuto tre figli con Luigi tra cui Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica.

“Avevo 25 anni – racconta sempre a Vanity Fair – quando sono rimasta vedova, incinta del mio terzo figlio. Era normale che avrei poi avuto il desiderio di riavere una vita. Una volta Luigi me lo aveva chiesto: se restassi sola, ti risposeresti? Avevo risposto no e lui era felice. Ho pensato molto a quella promessa ma non mi sono mai sentita in colpa, poi. Perché lo immaginavo nella gioia eterna. Infatti spesso mi arrabbiavo, quando avevo difficoltà coi ragazzi, adolescenti: certo, la fatica la faccio io, non tu, che sì sei stato ucciso, però ora sei in pace, aiutami! Sono convinta che sia stato Gigi a farmi incontrare un nuovo amore, Tonino, il mio secondo marito”.