Gemma Galgani chi è: dove e quando è nata, età, altezza, fidanzato, marito, figli

Da anni Gemma Galgani è una presenza fissa di Uomini e Donne. Ma cosa sappiamo di lei? Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Ecco cosa sappiamo di Gemma Galgani.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Gemma Galgani

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio del 1950 e quindi ha 72 anni. Per i più curiosi Gemma è alta 168 cm per un peso forma di 55 chili. Almeno questo è quello che si legge in giro.

I suoi genitori, questo è quello che raccontano le varie cronache, sono di origine toscana: sua madre di Siena, il padre di Arezzo. Da piccola, questo lo ha raccontato lei stessa, ha studiato danza classica. Non riuscendo a realizzare il suo sogno di ballerina, Gemma comunque ha lavorato per anni in molti teatri italiani.

Dopo il diploma all’Istituto d’arte di Torino infatti, Gemma è stata per 12 anni, dal 1969 al 1981, la direttrice del Teatro Alfieri di Torino.

Ma non solo. Gemma è stata anche direttrice del Teatro Colosseo.

Marito, fidanzato, figli: la vita privata di Gemma

Del passato amoroso di Gemma non sappiamo molto. Le cronache raccontano di due matrimoni alle spalle. Matrimoni che, e qui il condizionale è d’obbligo, risalirebbero a molti anni fa.

A Uomini e Donne Gemma più volte ha trovato e perso l’amore. L’elenco delle storie andate a male, purtroppo per lei, in effetti è difficile da ricostruire.

Quel che si sa è che Gemma non ha avuto figli. Il futuro per lei invece è ancora da scrivere. Possibilmente nello studio di Uomini e Donne.