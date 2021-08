Gemma Galgani si è rifatta il seno. La dama di Uomini e Donne nota per le sue discussioni con Tina Cipollari, ha deciso di finire tra le mani di un chirurgo estetico nonostante abbia 71 anni. Ora lo mostra orgogliosamente in copertina sul settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti con il titolo: “Ora ho il seno di quando ero una ragazzina. Ora a Uomini e Donne troverò il mio principe”.

Gemma Galgani si è rifatta il seno: la foto su Instagram

La foto è sul numero di Nuovo Tv in uscita. La dama appare con il suo nuovo décolleté. Il direttore, nella didascalia dello scatto postato su Instagram racconta: “Su NUOVO TV in esclusiva le uniche foto di Gemma dopo l’intervento per aggiungere qualche taglia al seno. ‘Ora ho il décolleté di quando ero ragazza’, racconta la dama di Uomini e donne, già al centro delle polemiche per la scelta di tornare dal chirurgo a 71 anni”. Ancora Signoretti: “Lei ammette: ‘Ho ceduto alla vanità’. Ha fatto bene?”

“Poteva ritoccarsi il cervello”

A giudicare dagli insulti ricevuti, in molti non l’ahnno presa bene. Qualcuno ha infatti scritto che “avrebbe fatto prima a ritoccarsi il cervello”. E ancora: “No vabbè… Ogni cosa si fa alla giusta età….”.

C’è chi la butta su una questione di età: “Ma è matta alla sua età poi fra 10 anni quando deve fare il ricambio protesi, è pericoloso a 82 anni andare sotto i ferri boh notorietà ti annulla il cervelletto!”