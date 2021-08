Gemma Galgani lascia Uomini e Donne ma non ne sentiremo la mancanza: la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne è pronta per una nuova avventura televisiva. Potremmo infatti vederla nella nuova stagione del reality La Talpa.

A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano Leggo, secondo il quale Gemma Galgani si sarebbe decisa a lasciare definitivamente il dating show di Maria De Filippi poiché stanca di incontri inconcludenti e gli stessi telespettatori sono ormai assuefatti alle delusioni d’amore della dama torinese.

C’è poi l’arrivo di Isabella Ricci, la prima tronista transgender, che potrebbe toglierle spazio: di qui la scelta di migrare verso un reality che potrebbe darle nuova visibilità.

Il reboot della Talpa nel 2022

Sono trascorsi 13 anni dall’ultima edizione della Talpa, all’epoca vinta da Katrina Cascella. Un reality di successo che nell’ultima puntata aveva raggiunto 5.356.000 spettatori e fruttato il 26.52% di share.

Il reality era nato nel 2004 su Rai2, con la conduzione di Amanda Lear, sostituita a partire già dalla seconda puntata da Paola Perego che ha poi portato il programma su Italia1 per le successive due edizioni.

Il ritorno della Talpa su Canale 5 è stato confermato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione, dunque è ufficiale: nel 2022 lo storico programma tornerà in onda. Non si sa ancora in quale veste dal momento che il format internazionale è stato acquistato anche da Netflix.

Gemma Galgani, 10 anni di Trono Over

E’ stata la prima indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. La sua storia con Giorgio Manetti ha fatto innamorare anche il pubblico più attempato di Canale 5. Ma ora anche per Gemma Galgani pare sia arrivato il tempo dei saluti.

In 10 anni Gemma ha avuto modo di incontrare numerosi cavalieri, ma mai nessuno che l’abbia convinta ad abbandonare le luci della ribalta. In principio fu Ennio, un dentista veneto col quale ha avuto una storia durata ben 4 anni dal 2010 al 2014: inizialmente erano soltanto amici ma poi lui le confessò di amarla e Gemma lasciò insieme a lui il programma. Poi la storia è finita perché lui era ancora troppo legato alla sua ex moglie.

Subito dopo è stato il turno di Remo, boscaiolo umbro: lei era innamoratissima, lui poco coinvolto. Nel 2015 Gemma ha avuto un breve flirt con Paolo, milanese che la scaricò sostenendo di essere stato umiliato da lei perché non era in grado di giocare a burraco.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Ma il vero amore di Gemma è stato senza dubbio Giorgio Manetti, soprannominato da tutti il “gabbiano”. Sono stati insieme per nove mesi e poi lei lo ha improvvisamente lasciato perché lui non le aveva mai detto “Ti amo”. Poi si è pentita, ma lui non l’ha mai veramente perdonata.

Successivamente è arrivato Marco Firpo, una storia che tra alti e bassi è durata quasi un anno. E poi ancora Michele D’Ambra, Gianfranco, Guido e Riccardo, tutte frequentazioni finite in malo modo.