Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv secondo il quale stavolta la dama del Trono Over potrebbe definitivamente rinunciare al programma. Anzi, a decidere di mandarla a casa sarebbe stata proprio Maria De Filippi che è già in cerca di una sostituta.

Motivo? I telespettatori sono ormai assuefatti alle delusioni d’amore di Gemma e la stessa dama torinese è stanca di incontri inconcludenti.

Gemma Galgani, 10 anni di Trono Over

E’ stata la prima indiscussa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. La sua storia con Giorgio Manetti ha fatto innamorare anche il pubblico più attempato di Canale 5. Ma ora anche per Gemma Galgani pare sia arrivato il tempo dei saluti.

In 10 anni Gemma ha avuto modo di incontrare numerosi cavalieri, ma mai nessuno che l’abbia convinta ad abbandonare le luci della ribalta. In principio fu Ennio, un dentista veneto col quale ha avuto una storia durata ben 4 anni dal 2010 al 2014: inizialmente erano soltanto amici ma poi lui le confessò di amarla e Gemma lasciò insieme a lui il programma. Poi la storia è finita perché lui era ancora troppo legato alla sua ex moglie.

Subito dopo è stato il turno di Remo, boscaiolo umbro: lei era innamoratissima, lui poco coinvolto. Nel 2015 Gemma ha avuto un breve flirt con Paolo, milanese che la scaricò sostenendo di essere stato umiliato da lei perché non era in grado di giocare a burraco.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Ma il vero amore di Gemma è stato senza dubbio Giorgio Manetti, soprannominato da tutti il “gabbiano”. Sono stati insieme per nove mesi e poi lei lo ha improvvisamente lasciato perché lui non le aveva mai detto “Ti amo”. Poi si è pentita, ma lui non l’ha mai veramente perdonata.

Successivamente è arrivato Marco Firpo, una storia che tra alti e bassi è durata quasi un anno. E poi ancora Michele D’Ambra, Gianfranco, Guido e Riccardo, tutte frequentazioni finite in malo modo.

Recentemente, prima della scorsa estate, Gemma ha frequentato Nicola Vivarelli, ufficiale di marina di ben 44 anni più giovane di lei, ma la relazione si è interrotta. E’ tornata in veste di single a Uomini e Donne 2020-21 ed è uscita con Maurizio Guerci passando con lui momenti di passione. Lui l’ha lasciata a gennaio e attualmente esce con Aldo Farella.

Gemma Galgani, le possibili sostitute

Sempre secondo il settimanale Nuovo, Maria De Filippi avrebbe già pensato a una sostituta. Nelle ultime settimane, ha dedicato sempre più spazio a Isabella Ricci, che con la sua lingua tagliente ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne.

Un altro personaggio amato è quello di Ida Platano, tornata in studio da poco, dopo l’addio con Riccardo Guarnieri. Saranno loro a prendere il posto di Gemma Galgani?