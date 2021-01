Gemma Galgani litiga con Tina Cipollari durante Uomini e Donne: “Non stavo con Ennio perché era ricco”. L’opinionista ha accusato la dama del trono over di scegliere gli uomini in base al loro conto in banca.

Secondo Tina, per la Galgani non conta l’età dei suoi corteggiatori ma il loro patrimonio personale. In questi anni, Gemma è stata corteggiata da uomini di tutte le età ma al momento non ha ancora trovato l’amore della sua vita.

Gemma Galgani litiga con Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Non scelgo gli uomini per i loro soldi”

Dopo la fine della relazione sentimentale con Maurizio Guerci, voluta da quest’ultimo, Gemma Galgani è tornata libera e quindi ha accettato l’attivo di nuovi corteggiatori a Uomini e Donne.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, si è presentato in studio per Gemma un nuovo corteggiatore. Il suo nome è Gianluca e ha appena 45 anni, mentre Gemma ha 70 anni.

Nonostante Gianluca fosse molto più giovane di lei, e con buone intenzioni, Gemma non è apparsa convinta di questa frequentazione. E per questo motivo lo ha sostanzialmente scartato.

La decisione della Galgani ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari che ha reagito in questa maniera:

“Non sopporto queste sue pretese. Un ragazzo di 45 anni ti porta un mazzo di fiori, educato e chiede di corteggiarti deve sentirsi sminuito da te? Ma cosa cerchi? Ma quali pretese hai? Speri che arrivi Can Yaman a conoscerti? Cosa devi valutare?”. “L’abbiamo capito tutti che non vuoi i 70enni. Sono venuti uomini di 70 anni Di Ennio avevi notato il patrimonio. Ennio non ti ha voluto perché ha capito che sei un’arrivista. Tu volevi Ennio perché era un uomo ricco. Se dovesse arrivare un armatore di 80 anni, lei lo accetterebbe subito”

Gemma Galgani litiga con Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Con Ennio è finita perché non ho voluto lasciare il lavoro”

Quando Tina si è calmata, Gemma ha ripreso la parola e ha spiegato le ragioni della fine della sua relazione sentimentale con Ennio: