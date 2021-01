Procede a gonfie vele la frequentazione tra Gemma Galgani, volto di punta di Uomini e Donne, ed il suo ‘cavaliere’ Maurizio. Il tutto a favore di telecamere, durante le puntate del ‘trono over‘.

Infatti, da qualche anno, la trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 prevede anche un ‘trono over‘, dove le persone che hanno superato i 50 anni d’età possono trovare la loro anima gemella.

A dire il vero, la maggioranza dei concorrenti si aggira sui 60-70 anni. Ecco perché molti fan della trasmissione hanno ribattezzato il trono over come quello per gli anziani.

Gemma Galgani e le notti di passione con Maurizio

Comunque, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, Gemma Galgani ha speso parole di miele per il suo nuovo cavaliere.

“Devo dire che stiamo molto bene insieme. C’è grande complicità con Maurizio. La nostra intesa è molto forte. Abbiamo trascorso una notte di passione”.

Gemma Galgani criticata da Tina Cipollari e Ursula Di Bennardo

Come accade spesso, i racconti di Gemma Galgani sono interrotti dalle critiche di Tina Cipollari che è da anni l’opinionista di punta di Uomini e Donne.

La Cipollari si è soffermata sulle notti trascorse insieme da Gemma e Maurizio:

“Parli di notti di passione, mi fai ridere… Hai 72 anni e ti reggi in piedi per miracolo… che notti di passione vuoi mai avere?!”.

Gemma Galgani è stata criticata anche da Ursula Di Bennardo, altra partecipante al trono over di Uomini e Donne.

“Caro Gemma, tu parli di notti di passione ma se parli così dai l’impressione di essere una dall’innamoramento facile…”.

Gemma Galgani gelata, Maurizio ha una nuova corteggiatrice

Maria De Filippi, come fa di solito, ad un certo punto fa terminare le polemiche per continuare la scaletta della trasmissione.

Quindi ha fatto entrare una nuova corteggiatrice per Maurizio. Ovviamente Gemma non l’ha presa bene proprio perché fino ad un secondo prima aveva parlato di notti di passione con il suo nuovo cavaliere…

Ma Maurizio ha reagito in maniera decisamente diversa. Infatti ha ribadito di stare bene con Gemma ma allo stesso tempo non si è precluso la possibilità di uscire con questa nuova corteggiatrice (fonte Uomini e Donne).