Gemma Galgani, quanto ha speso dal chirurgo estetico: 12mila euro in tutto, 10mila per il seno (foto dai social)

Gemma Galgani, quanto ha speso dal chirurgo estetico: 12mila euro in tutto, 10mila per il seno. Gemma Galgani si è rifatta il seno. E non è l’unico intervento estetico negli ultimi anni. La dama di Uomini e Donne nota per le sue discussioni con Tina Cipollari, ha deciso di finire tra le mani di un chirurgo estetico nonostante abbia 71 anni.

Gemma Galgani si è rifatta il seno: “Ora a Uomini e Donne troverò il mio principe”

Ora lo mostra orgogliosamente in copertina sul settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti con il titolo: “Ora ho il seno di quando ero una ragazzina. Ora a Uomini e Donne troverò il mio principe”.

Sui social emergono delle indiscrezioni su quanto avrebbe potuto spendere complessivamente. La cifra totale è davvero importante. Infatti Gemma avrebbe speso in tutto 12mila euro. Il più dei soldi li avrebbe investiti per rifarsi il seno (si parla di circa 10mila dei 12mila complessivi).

Gemma Galgani ha speso 12mila euro per operazioni estetiche (quella ai denti è stata offerta)

Ma ricordiamo che in questo conteggio non rientra l’operazione ai denti. Perché non viene conteggiata? Perché le venne offerta da Mediaset. Infatti era parte della sua partecipazione al programma tv di Mediaset “Selfie-Le cose cambiano”. Trasmissione tv condotta da Simona Ventura e prodotta da Fascino di Maria De Filippi.

Gemma avrebbe deciso di sottoporsi a questi interventi per trovare l’anima gemella a Uomini e Donne. Grazie alla chirurgia estetica, si sentirebbe ancora avvenente come una ragazzina.