ROMA – Gemma Galgani da Uomini e Donne al convento. Un’ipotesi decisamente inaspettata per una delle stelle di Uomini e Donne, sempre al centro dell’attenzione per le sue liti con Tina Cipollari e per la sua storia d’amore con Giorgio Manetti. Come riporta Leggo infatti, digitando il nome “Gemma Galgani” su Google alcuni utenti hanno notato che su Wikipedia al personaggio di Uomini e Donne veniva associato quello di una suora nata nel 1878, beatificata nel 1933 e canonizzata nel 1940 da Papa Pio XII.

Il nome di Gemma Galgani è stato associato per errore al profilo della suora, probabilmente per un errore dell’algoritmo che ha inserito nella biografia della suora una foto della Gemma Galgani più ricercata e presente su Google Immagini. L’episodio ha scatenato tanta ironia in rete, e la stessa Gemma Galgani ci ha scherzato su in una storia su Instagram. “Forse non mi resta altro che rinchiudermi un convento”.