Gemma Galgani-Tina Cipollari, rissa sfiorata durante esterna di Uomini e Donne ‘trono over’ di Maria De Filippi. Tina ha raggiunto Gemma e Domenico nel corso della loro esterna nella puntata del 30 marzo 2021 di Uomini e Donne di Maria De Filippi ed è successo il putiferio.

Infatti, in un video caricato dalla stessa redazione di Uomini e Donne su Twitter, si vede una rissa sfiorata tra Tina e Gemma. Sono volate parole davvero pesanti.

Gemma si è scagliata contro Tina dicendo: “Perfida, cattiva, falsa, bugiarda”. Pronta la risposta dell’opinionista di Uomini e Donne di Maria De Filippi: “Dici falsa e bugiarda a me? Ne hai di coraggio… Allora tu che sei? Vergognati. Io non vado in trasmissione a cercare l’amore. Poi prendi per il culo tutti! “.

A questo punto, Gemma ha davvero perso la calma: “Ma stai facendo sul serio? Anche tu hai trovato il fidanzato qui dentro. Anzi, se vogliamo essere precisi te lo sei proprio sposato…”.

Tina ha voluto l’ultima parola e si è congedata da Gemma dicendo: “Non fa niente. Non importa cosa ho trovato o con chi mi sono sposata, questo appartiene al passato…”.