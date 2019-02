ROMA – Su “Google” se scrivi Gemma Galgani, il nome e il cognome di una delle protagoniste di “Uomini e Donne” esce la biografia… di una suora dell’ottocento. Maledetti algoritmi.

Ma chi è questa mistica? Gemma Galgani, ci spiega la biografia di “Wikipedia”, fu una mistica legata particolarmente all’ordine dei passionisti. Nata a Capannori nel 1878, la suora morì a Lucca nel 1903.

“Cresciuta con il padre e i fratelli a Lucca – ci spiega “Wikipedia” – studiò presso le Suore Oblate dello Spirito Santo fino al giorno in cui, a causa di un fallimento, la sua famiglia perse ogni avere e si trasferì in una povera abitazione in via del Biscione (poi diventata via Santa Gemma Galgani). Lì Gemma Galgani affermò di aver ricevuto le stigmate”.

Di certo le due biografie delle due Gemme non… combaciano.

“Rifiutata dai monasteri della città – ci dice ancora “Wikipedia” – Gemma venne adottata dalla ricca famiglia Giannini che le offrì vitto e alloggio nella propria casa, per circa quattro anni, in via del Seminario a Lucca. Lì Gemma visse gli ultimi anni della sua giovane vita, assistita spiritualmente da monsignor Volpi, suo confessore, e dal passionista Germano Ruoppolo, che in seguito scrisse la sua prima biografia”.

“Affetta da tubercolosi – si legge ancora – venne allontanata, per prevenzione, dall’abitazione dei Giannini e condotta in una casa vicina, in via della Rosa, dove morì a 25 anni”.

No. Le due biografie non combaciano. Resta il dubbio. Svista dell’algoritmo o… solo uno scherzo?