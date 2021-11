Gene Gnocchi chi è, età, vero nome, moglie, figli, vita privata, calcio, carriera e biografia

Chi è Gene Gnocchi: età, vero nome, moglie, figli, vita privata, calcio, carriera e biografia del comico e conduttore oggi, 20 novembre, di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Dove è nato, età, carriera e biografia di Gene Gnocchi

Eugenio Ghiozzi è il vero nome di Gene Gnocchi, ed è nato il 1 marzo 1955 a Fidenza, in provincia di Parma. Ha 66 anni. Lo showman è noto per essere un comico, un cabarettista, un conduttore televisivo, un cantante e uno scrittore. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma, ha lavorato come avvocato e allo stesso tempo ha portato avanti il suo progetto musicale diventando il frontman dei Desmodromici. Ha esordito nei primi anni Ottanta come comico a Zelig.

La carriera di Gene Gnocchi

Dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Gene Gnocchi viene selezionato per lo show Emilio (1989). Nello stesso periodo è ospite al Gioco dei 9 condotto da Raimondo Vianello. Successivamente forma un’affiatata coppia artistica con Teo Teocoli nella prima edizione di Scherzi a parte, nella sit-com I vicini di casa e nel varietà Mai dire gol, che conduce nella stagione 1992-1993. L’anno seguente si ritira dalla trasmissione a causa di alcune incomprensioni con la Gialappa’s Band. Nel 1994 realizza L’Approfondimento per Rai 3, trasmissione nella quale, assieme alla sua stralunata famiglia, commenta e discute i fatti più importanti del giorno.

Recita per Lina Wertmüller nel film Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica ed è protagonista di diversi spettacoli teatrali. Conduce varietà televisivi (Meteore, Striscia la notizia, Il Boom) e programmi di seconda serata, come Dillo a Wally (1997) e La grande notte (2002). È ospite fisso del programma Quelli che il calcio.

Nel 2004 ha affiancato Amadeus nella prima edizione del reality Music Farm e Simona Ventura nella conduzione del Festival di Sanremo. Nel settembre 2008 passa all’emittente televisiva Sky (pur mantenendo la conduzione di Artù su Rai 2) per condurre Gnok Calcio Show la domenica pomeriggio. Dal 2017 cura la copertina comica del talk show politico Dimartedì, condotto da Giovanni Floris su La7.

Gene Gnocchi e il calcio

Gene Gnocchi detiene anche un record davvero incredibile: è il calciatore più vecchio ad essere stato messo sotto contratto con un club di Serie A, ossia il Parma, anche se come detto non è mai sceso in campo.

Moglie, figli e vita privata di Gene Gnocchi

Il comico è stato sposato dal 1983 per diversi anni con la sua ex Gianna. Dal matrimonio con quest’ultima sono nati Silvia, Marcello ed Ercole. Successivamente, poi, finita la storia con la sua prima moglie, ha intrapreso una relazione con l’attuale compagna Federica dalla quale ha avuto le due figlie, Irene e Livia.