ROMA – Chi sarà il padrino del piccolo Archie, figlio del principe Harry e Meghan Markle? Rumors vogliono che il delicato ruolo spetti a George Clooney, buon amico della coppia di duchi del Sussex, ma la sua risposta durante una intervista è categorica. “Non chiamatemi, è già troppo occuparsi di due gemelli”.

Intervistato al Jimmy Kimmel Live, Clooney ha scherzato con il conduttore sul fatto che non ha nessuna intenzione di fare da padrino ad Archie: “Harry, Meghan, siamo buoni amici ma se volete che io faccia da padrino a vostro figlio non chiamatemi”. La spiegazione di queste parole non si è fatta attendere: “Sono padre di due gemelli, e riesco a malapena a farlo, spero che Harry e Meghan non rimangano male, ma io non vorrei fare il padrino di nessuno”.