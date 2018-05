ROMA – L’ex concorrente di Temptation Island Georgette Polizzi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] confessa: “Ho la sclerosi multipla”

Georgette ha deciso di fare un video in cui racconta ai fan la sua battaglia: “E’ una malattia che mi accompagnerà per tutta la vita – spiega – Un giorno stavo bene, il giorno dopo male. Ho perso la sensibilità del busto, poi le mani, le gambe. La cosa triste è che sono entrata camminando e poi non riuscivo più”.

Accanto a lei il compagno Davide Tresse, che non la lascia un attimo da sola.

“I primi giorni sono stati duri – prosegue Georgette – Provavo a muovere braccia e mani e mi sentivo prigioniera del mio corpo, i giorni passavano e pensavo al peggio. La mia mente voleva andare, il mio corpo non mi seguiva. Dopo un mese, è arrivata la diagnosi che parla di una malattia che mi accompagnerà per tutta la vita”. “Non ho deciso di fare questo video per farmi compatire, ma perché è una malattia soggettiva. C’è chi ce l’ha e convive bene, c’è chi ce l’ha e ci convive male. I medici hanno detto che ho avuto rimedi fisici incredibili. Sono certa che tornerò a camminare. Non abbattetevi perché altrimenti vi abbatte. Il nome della mia malattia è la sclerosi multipla. Non ho paura di lei perché so che posso vincere. Mi sento di dire di non mollare, di tenere alto l’umore, so che ci si sente stanchi perché è una malattia bastarda ma se voi siete più bastardi di lei, avete vinto”.