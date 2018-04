ROMA – Una grave patologia neurologica per Georgette Polizzi. Una delle più amate e belle protagoniste di Temptation Island 2016, seguitissimo reality estivo di Canale 5, ha confessato infatti su Instagram di essere costretta alla sedia rotelle: “Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo”.

Ancora non ha rivelato però da quale malattia sia stata colpita. Dai suoi follower tanta dimostrazione di affetto.

Nel suo post su Instagram si legge:

Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo…Ed invece eccomi qui!! Nel mio reparto mi hanno già soprannominato la “leonessa cazzuta”… dicono che ho una grinta ed una forza di volontà assurda… che la mia positività è contagiosa …beh sapete cosa vi dico che questa forza di volontà mi porterà a tornare ad essere la polly di sempre!! Lotterò con tutta me stessa per tornare a camminare, perché lo devo in primis a me stessa e alla mia instancabile voglia di vivere… lo devo al mio uomo che in questi giorni con gli occhi lucidi mi ha promesso che anche se dovessi fallire resterà al mio fianco per sempre… che mi ha detto di essersi innamorato una seconda volta perché nonostante tutto non ho mai perso il sorriso. Lo devo a quegli amici che sono stati sul bordo del mio letto d’ospedale annullando la loro vita fuori… ed in parte lo devo a voi Pollini che mi avete innondato di messaggi di sostegno. Ma lo devo anche a chi si è professato amico su di un social a livello pubblico ma non si è scomodato a mandarmi un misero messaggio privato. Ogni notte mi addormento sognando di tornare ad essere la polly di sempre… e così sarà!! Tenetevi pronti perché la Polly…