ROMA – Georgina Rodriguez si è esibita in un Tango sulle note di Roxanne dal celebre musical Mouline Rouge. La showgirl argentina ha ringraziato tutti per i complimenti ricevuti, rivelando che si trattava della prima volta che ballava il tango. “Grazie, è la prima volta che lo ballo e sono felice di averlo fatto qui. Grazie anche a Cristiano che mi ha aiutato a casa”. A fine esibizione Georgina è corsa verso il suo compagno per baciarlo e regalandogli il bouquet appena ricevuto dal conduttore. Visibilmente commosso il portoghese, che ha potuto ammirare dal vivo la mamma di sua figlia Alana Martina.