Georgina Rodriguez stuzzica Cristiano Ronaldo: “Mi piacerebbe sposarlo ma non me lo ha ancora chiesto”

TORINO – Giorni di grande dolore per Georgina. La compagna di Cristiano Ronaldo sta cercando di superare la morte del padre con l’aiuto del fuoriclasse portoghese e dei loro figli. Le dichiarazioni della Rodriguez ai microfoni di “Hola!”: «Sono devastata. Cristiano si sta prendendo cura di me in modo particolare in questi giorni di grande tristezza».

Georgina esce allo scoperto: “Mi piacerebbe sposare Cristiano Ronaldo”

«Se Cristiano mi chiedesse di sposarlo? Non ora, ma sarei molto contenta e mi piacerebbe molto».Georgina che, una volta arrivata a Buenos Aires per il funerale del padre nel giorno del suo compleanno, aveva scritto su Instagram: «Casualità della vita, sono atterrata nel paese che mi ha visto nascere alla stessa ora e giorno della mia nascita 25 anni fa. 1994. Capriccioso destino, mia amata Buenos Aires».

