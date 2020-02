Georgina Rodriguez a Sanremo, Amadeus si inginocchia e le mostra la maglia dell’Inter

ROMA – Georgina Rodriguez ha fatto la sua apparizione sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo. La compagna di Cristiano Ronaldo, in abito elegante, luminoso, si è resa protagonista di una gag con il conduttore.

Amadeus infatti ha accolto la modella argentina portando al collo una sciarpa bianca che poi, dopo aver presentato la sua ospite, si è tolto. La sciarpa infatti doveva coprire la maglia della Juventus che aveva sotto la giacca. Georgina allora ha detto che stava indossando la “maglia più bella del mondo”. Ma poco dopo, Amadeus, noto tifoso dell’Inter, si è tolto la giacca e ha mostrato l’altra metà della maglietta, che aveva le strisce nerazzurre e il numero 9 di Lukaku (l’attaccante belga dell’Inter, ndr).

Poco dopo Georgina si è “vendicata” regalando ad Amadeus un gagliardetto della Juventus. Il conduttore allora si è avvicinato a Cristiano Ronaldo, in prima fila per seguire la sua compagna, per consegnarglielo e così il campione portoghese ha omaggiato Amadeus con una sua maglietta. Nonostante le battute sulla rivalità con i nerazzurri, il conduttore ha specificato: “Si scherza, ci sono campioni come lui che sono di tutti i tifosi che amano il calcio”.