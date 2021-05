Geppi Cucciari dimagrita di 10 kg grazie a dieta e palestra: metodo della Tisanoreica, crossfit e… FOTO

Geppi Cucciari ha stupito tutti ostentando una forma fisica invidiabile, dopo la dieta che l’ha portata a dimagrire 10 chilogrammi.

Negli anni passati in diverse occasioni la comica sarda ha parlato della sua dieta: “Volevo tornare a fare sport, non era solo questione di estetica. Avevo un problema al ginocchio e il medico mi disse che la situazione era aggravata dal peso. ‘Signorina, giochi a scacchi o dimagrisca’”.

Che dieta ha seguito Geppi Cucciari per dimagrire 10 kg

La dieta seguita dalla Cucciari è il metodo della Tisanoreica, un sistema che consente un dimagrimento rapido ma equilibrato, basato come la maggior parte delle diete, su un più importante apporto di proteine rispetto ai carboidrati, integrato da alimenti prodotti apposta per simulare la sensazione di mangiare carboidrati, da svolgere sotto rigoroso controllo medico.

Si tratta di un regime alimentare seguito da diverse personalità del mondo dello spettacolo tanto da essere stato definito “la dieta dei VIP”. Questa definizione è probabilmente dovuta anche ai costi che seguire questa dieta comporta, bisogna per un certo tempo acquistare ed assumere i prodotti appositi, ma oggettivamente la Tisanoreica vanta al suo attivo numerosi successi da parte di chi l’ha seguita.

Poi un’alimentazione con un taglio di lieviti e latticini, fonte di intolleranza. Tante verdure e latte di soia, con riduzione di pasta e pane al minimo (non oltre le 3-4 volte al mese) e carne una volta a settimana. Ma anche l’introduzione di esercizi con i pesi, per rinforzare la muscolatura e tonificare. Così si è data al Crossfit e agli allenamenti in palestra come Zumba, Yoga e Pilates.