Chi è Geppo Show, età, vero nome, carriera e vita privata del comico e barzellettiere ospite nella puntata di mercoledì 22 dicembre a I Soliti Ignoti, il game show di RaiUno, condotto da Amadeus.

Età, vero nome, dove è nato: la biografia di Geppo Show

Il vero nome di Geppo Show è Simone Metalli: lo pseudonimo deriva da un fumetto molto famoso degli anni ’60, ideato da Renato Bianconi, Giovan Battista Carpi e Giulio Chierchini.

Stefano Metalli nasce invece a Roma il 19 dicembre 1971, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Cresciuto con i miti di Gino Bramieri e Walter Chiari, Geppo Show non nasce propriamente come comico. In passato ha lavorato in alcuni call center e assicurazioni.

La sua giovialità e la passione per le barzellette lo hanno reso però fin da bambino l’animatore di feste e serate con parenti e amici. Il suo motto infatti è “ridi…è gratis!” perché ama regalare un sorriso a tutti.

Dai social a La sai l’ultima: la carriera di Geppo Show

La carriera artistica di Geppo Show nasce quasi per caso. Per gioco inizia a condividere i suoi primi video di barzellette sui social network, che ancora oggi sono il suo primo canale di intrattenimento.

La comicità di Geppo conquista rapidamente il web e da lì arriva anche in televisione. La prima apparizione sul piccolo schermo risale al 2015, quando ha preso parte a Tu si que vales, poi è stato ospite fisso a Domenica In, quindi la partecipazione a La Sai L’Ultima dove rivestiva il ruolo di Jolly.

Di sé stesso in una intervista al sito urloweb.com ha detto: “Io sono un ragazzo normalissimo che nel giro di quattro anni è diventato un nome della comicità in Italia. È iniziato per gioco e si è trasformata in una cosa seria”.

Moglie e figli: la vita privata di Geppo Show

Rispetto a molti altri colleghi, Geppo Show non ama esporsi ai riflettori del gossip. Della sua vita privata non si sa praticamente nulla, nonostante la sua assidua presenza sui social network.