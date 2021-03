Gero Natale, chi è il cavaliere di Uomini e donne: età, vita privata, vero nome e carriera

Chi è Gero Natale, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne: età, altezza, vero nome, vita privata, carriera, Instagram e curiosità.

Gero Natale è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Moro, alto, con gli occhi e i capelli scuri, siciliano e tanta voglia d’innamorarsi, Gero ha immediatamente incuriosito le dame del parterre.

Chi è Gero Natale: età, vita privata, vero nome e carriera

Gero Natale (vero nome Calogero) non ha lasciato indifferente il pubblico femminile di Uomini e donne. Classe 1984, nato sotto il segno della Vergine, il cavaliere ha 36 anni ed è molto riservato sulla sua vita. Di lui si sa davvero poco. E’ nato ad Agrigento e nel passato avrebbe gestito, insieme alla sua famiglia, diversi locali praticando anche l’attività di bartender. Su Instagram Gero è seguito da più di 11mila follower.

Approfittando della pausa forzata dovuta all’epidemia di Covid, Gero Natale ha deciso di partecipare a Uomini e donne per trovare l’amore. Gero però è stato attaccato da Gianni Sperti e Tina Cipollari che, a detta dei due, avrebbe come unico interesse quello di mostrarsi.

Non è mai stato sposato, non ha figli e prima di partecipare al programma di Maria De Filippi è stato fidanzato con una ragazza che lo ha poi lasciato. “Esco da una delusione sentimentale e non nascondo di pensarci a volte. Del resto siamo umani. Credo che sia meglio non continuare per evitare di fare danni, ho bisogno di staccare, prendere le distanze”, ha detto in trasmissione.

In futuro Gero Natale vorrebbe avere una famiglia e spera di trovare una ragazza che non abbia già dei figli con cui costruire un percorso di vita insieme.