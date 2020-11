Gerry Longo, ladri in casa del non vedente del Grande Fratello: “Mi hanno rubato tutto”

“Mi hanno rubato tutto, anche i gettoni d’oro vinti al Grande Fratello”. Brutta disavventura per Gerry Longo, il concorrente non vedente del reality.

Ladri in casa di Gerry Longo, il non vedente che ha partecipato alla nona edizione del Grande Fratello. Un furto avvenuto la scorsa settimana nella sua abitazione a Roma. L’ex concorrente del reality ha raccontato la sua storia a Il Messaggero.

Ha spiegato che i ladri gli hanno portato via tutto, dalla televisione ai gettoni d’oro vinti proprio al Grande Fratello. Ma anche le protesi oculari che Longo utilizza perché non vedente. “Non contenti si sono bevuti un caffè e un succo di frutta”, ha detto Longo.

“Nessuno ha visto e sentito nulla. Mi hanno portato via tutto, camminavo sopra le mie cose. Una sensazione assurda. – ha spiegato Longo . Ho fatto denuncia ai carabinieri. Tra l’altro i ladri sono riusciti a prelevare con le carte, non so come abbiano trovato i codici. Penso mi seguissero da tempo. Il danno totale è di 10.000 euro circa, non mi vergogno a dirlo. Solo i gettoni d’oro valevano 3.200 euro circa, li avevo tenuti come ricordo affettivo”.

La brutta scoperta di ritorno dalla Calabria

Gerry Longo ha raccontato: “Sono originario della Calabria ma vivo a Roma da 22 anni. Tornando dalla Calabria dove ero stato 2 giorni per trovare mia madre che era stata operata, ho vissuto questa terribile esperienza: la porta l’avevo chiusa bene, è blindata ma nel mio palazzo non ci sono telecamere”.

“Credo che con la scusa del Covid, che ci sia la crisi, la gente sia disposta a calpestare la dignità di tutti. Mi sento umiliato, vivo in un contesto poco sicuro. Manca la solidarietà. Faccio un appello, sarà impossibile: magari potessi recuperare qualcosa che mi avete rubato. Preferivo un furto in strada, vi davo i soldi e basta. Invece sto ancora toccando casa, cercando di capire cosa mi hanno preso”, ha concluso. (Fonte Il Messaggero).