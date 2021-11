Gerry Scotti chi è: ex moglie Patrizia Grosso, compagna Gabriella Perino, figli, vita privata, vero nome, età, peso, altezza e carriera

Il conduttore Gerry Scotti questa sera, giovedì 11 novembre, sarà uno degli ospiti del programma “D’Iva” di Iva Zanicchi.

Dove e quando è nato, età, vero nome, peso e altezza di Gerry Scotti

Gerry Scotti è nato il 7 agosto 1956 (età 65 anni) a Miradolo Terme, Pavia. E’ alto 183 cm per un peso forma di 95 kg. Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (vero nome), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico ed ex politico italiano. Come conduttore ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset.

L’ex moglie Patrizia Grosso, la compagna Gabriella Perino, i figli, la vita privata di Gerry Scotti

Gerry Scotti nel 1991 si sposò con Patrizia Grosso. L’anno successivo nacque il figlio Edoardo. La coppia si separò nel 2002 e divorziò nel 2009. Gerry Scotti si è poi legato sentimentalmente a Gabriella Perino. I due si sono conosciuti perché i loro due figli sono compagni di classe e migliori amici. Al settimanale Chi, il conduttore ha raccontato: “Ci siamo ritrovati entrambi dopo la separazione”.

Gerry Scotti e il coronavirus

“Un anno fa, l’8 novembre dello scorso anno – ha raccontato solo qualche giorno fa Gerry Scotti – ero ricoverato in terapia intensiva. E non è una cosa facile da raccontare. E vorrei raccontarla a tutti coloro che lo ‘negano’, bastava venirmi a trovare. Se dieci giorni dopo sono stato giudicato guarito e ancora ‘utilizzabile’ per i prossimi vent’anni, questo lo devo all’organizzazione della Regione Lombardia, alla sua macchina sanitaria e agli uomini e alle donne che ci lavorano”.