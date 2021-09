Gerry Scotti chi è: ex moglie Patrizia Grosso, compagna Gabriella Perino, figli, vita privata, vero nome, età, peso, altezza e carriera del conduttore tv

Gerry Scotti chi è: ex moglie Patrizia Grosso, compagna Gabriella Perino, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del conduttore tv. In prima serata, su Canale 5, Gerry Scotti commenterà il concerto di Vasco Rossi.

Dove e quando è nato, età, vero nome, peso e altezza di Gerry Scotti

Il conduttore tv è nato il 7 agosto 1956 (età 65 anni) a Miradolo Terme. E’ alto 183 cm per un peso forma di 95 kg. Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (vero nome), è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico ed ex politico italiano. Come conduttore ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset.

L’ex moglie Patrizia Grosso, la compagna Gabriella Perino, i figli, la vita privata di Gerry Scotti

Gerry Scotti si sposa nel 1991 con Patrizia Grosso. L’anno successivo nasce il figlio Edoardo. La coppia si separa nel 2002 e divorzia nel 2009. Gerry Scotti si lega sentimentalmente a Gabriella Perino. I due si sono conosciuti perché i loro due figli sono compagni di classe e migliori amici. Al settimanale Chi, il conduttore racconta: “Ci siamo ritrovati entrambi dopo la separazione”.

Gerry Scotti e Vasco Rossi in prima serata su Canale 5

Come detto, Canale 5 dedicherà la prima serata a Vasco Rossi. Le canzoni del cantante di Zocca saranno le protagoniste indiscusse della serata. Come sottofondo, i commenti del conduttore televisivo Gerry Scotti.