ROMA – Un video messaggio e Gerry Scotti si commuove. La sorpresa per il conduttore è arrivata nella seconda puntata di 90 Special, il programma condotto da Nicola Savino, che ha ricordato lo storico quiz Passaparola. Proprio tra il 1999 e il 2008 Gerry Scotti ha condotto il popolare programma, aiutato dalle Letterine. E’ allora che è arrivato per lui un video messaggio da Silvia Toffanin e Ilary Blasi, che da ex letterine ora sono bravissime conduttrici.

Il sito Today scrive che l’emozione di Scotti, uno dei conduttori più amati dei programmi a quiz negli anni Novanta e 2000, non si aspettava certo i messaggi da parte della Toffanin e della Blasi. Il primo messaggio che Savino gli ha mostrato è stato proprio quello della conduttrice di Verissimo, che gli ha detto: “Per me è stato un onore lavorare con te, un privilegio vederti quando si spengono le telecamere. Sei un uomo pieno di valori”.

Anche Ilary, dopo il recente successo alla conduzione del Grande Fratello Vip, ha voluto ricordare in un filmato i momenti dei suoi esordi al fianco di Scotti: “Hai sempre fatto parte della mia famiglia. Negli anni 90 ti guardavo mentre mia madre preparava la cena. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con te… Quando ti vedo mi emoziono”.

Impossibile per Gerry Scotti non commuoversi davanti a quelle attestazioni di affetto, che ringraziandole per il gesto inaspettato e la bellissima sorpresa ha commentato: “Le ho trattate come sorelle in quel periodo, tra l’altro sono anche figlio unico”.