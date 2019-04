ROMA – Il figlio di Gerry Scotti, Edoardo, è stato ricoverato all’Humanitas di Rozzano per la frattura scomposta del femore riportata dopo un incidente stradale. Lo riporta il settimanale “Gente”. Il conduttore, appena tornato al timone di “Striscia la Notizia”, è stato visto nella clinica alle porte di Milano.

Di Edoardo, Gerry Scotti ne aveva parlato già in passato: “Provo imbarazzo per alcuni “grandi della tv” che si lamentano, magari passati gli 80 anni, perché “non li fanno lavorare”. Sono frasi che spero non dirò mai. Non accorgersi che il “tempo è finito” è un peccato grave. Prima o poi avvierò con mio figlio e alcuni collaboratori una casa di produzione per realizzare contenuti per la tv. Credo sia il modo giusto per dare la svolta a una carriera che sinceramente mi ha dato tantissimo”. Fonte: Gente.