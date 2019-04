ROMA – Gerry Scotti ha voluto pubblicamente ringraziare i colleghi di Striscia la Notizia per l’affetto e la vicinanza. È successo nella puntata in onda ieri sera, giovedì 18 aprile, che Gerry ha condotto insieme all’amica Michelle Hunziker.

Il conduttore, tra un servizio e l’altro, ne ha approfittato per ringraziare l’aiuto di tutta la famiglia di Antonio Ricci. Il motivo è stato svelato dal settimanale Gente: Edoardo Scotti, il figlio del conduttore, ha avuto di recente un grave incidente stradale. Il ragazzo, classe 1992, è rimasto vittima di uno scontro, ha riportato una frattura sotto-trocanterica scomposta del femore. Le sue condizioni sono apparse subito serie ma per fortuna la Tac ha escluso danni interni e cerebrali. Per il momento però resta ricoverato in ospedale, come sottolinea la rivista Gente.

Dopo l’esperienza a Lo Show dei Record nel 2015, Edoardo studia regia a Los Angeles, da sempre una delle sue più grandi passioni. (fonte GENTE)