Gerry Scotti e la (quasi) gaffe a Striscia la Notizia: “Amici lombardi…”

ROMA – “Mi raccomando… amici lombardi e non lombardi”.

Poi, Gerry Scotti, all’improvviso, si ferma.

A Striscia la Notizia Gerry Scotti, è proprio il caso di dirlo, ha rischiato grosso.

Il fuorionda è stato diffuso dallo stesso programma sul proprio sito ufficiale.

Dopo il “lombardi e non lombardi” Gerry Scotti si ferma e inizia a ridere di gusto.

E così fa anche Michelle Hunziker, al suo fianco. Perché?

A confessarlo, poco dopo, è lo stesso Gerry Scotti: “Stavo per dire: mi raccomando amici lombardi e non lombardi, non mettete la mascherina”.

Gerry Scotti, insomma, si è fermato a pochi secondi da una clamorosa gaffe.

Non sarebbe stato, infatti, un gran consiglio, quello di Gerry Scotti.

Dire di “non indossare la mascherina”, soprattutto in Lombardia no, non sarebbe stato il massimo.

Soprattutto in questo momento.

Soprattutto in Lombardia dove da tempo ormai si registra la peggiore delle situazioni possibili.

Soprattutto calcolando, soprattutto, i milioni di ascoltatori che ogni sera registra il programma di Antonio Ricci.

Per fortuna tutti salvi.

Salvo Gerry Scotti. Salva Striscia la Notizia.

Salvi i lombardi che invece è meglio che la mascherina la indossino sempre.

Il video della gaffe, per fortuna di tutti, resterà un semplice video per farsi quattro risate. (Fonte: Striscia la Notizia).