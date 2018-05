ROMA – Gli haters del web colpiscono anche Gerry Scotti. Lo storico conduttore Mediaset è stato insultato e oltraggiato su Facebook da un utente, che gli ha scritto: “Ti stai auto-distruggendo, il tuo fallimento è vicino”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play]

Scotti ha aperto la propria pagina ufficiale lo scorso 11 maggio. Ma molti degli utenti, a quella pagina, non hanno mai messo alcun like, dal momento che la pagina ufficiale ha inglobato, in automatico, molte altre pagine che riportavano il suo nome, comprese quelle degli haters.

Tra queste pagine ce n’è anche una che si chiama “Gerry Scotti ti conosco di persona e non sei affabile come in tv”. Così all’apertura della pagina Gerry Scotti si è ritrovato immediatamente 90mila likes, mentre le altre pagine sono state automaticamente chiuse.

Questo ha scatenato la rabbia degli utenti, che hanno attaccato il conduttore con recensioni negative e molti insulti. Qualcuno si è persino spinto a scrivere: “Ti stai auto-distruggendo, il tuo fallimento sta iniziando”.