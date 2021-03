Gerry Scotti rivela: “Ho faticato a digerire e a superare il fallimento del matrimonio con Patrizia Grosso”

Intervistato dal settimanale Intimità, Gerry Scotti confessa di non essersi ancora sposato con Gabriella Perino per il trauma vissuto dopo il divorzio con l’ex moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991: “Ho faticato – ha svelato il conduttore – a superare il fallimento delle prime nozze”.

Gerry Scotti rivela: “Quando uno crede profondamente nella famiglia e va male…”

Gerry Scotti si è separato dall’ex moglie Patrizia Grosso nel 2009 e recentemente il loro figlio, Edoardo, li ha resi nonni della piccola Virgilia: “Il problema – racconta – è che se qualcuno mi chiede qual è l’esperienza che ho fatto fatica a vivere, a digerire e a superare io risponderei che è stato il fallimento del mio matrimonio. E quando uno crede profondamente nella famiglia e va male, poi fatica ad alzare la mano e a dire ‘Bis, bis’. Però ci arriverò a chiederlo. Con questa serenità, ci arriverò”.

Gerry Scotti rivela e Gabriella Perino: “Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse”

Il matrimonio del conduttore con Gabriella Perino sembra che prima o poi si celebrerà comunque: “Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse. Lei aveva scelto di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh”.