ROMA – Ospite a Matrix, Gerry Scotti saluta con affetto Fabrizio Frizzi: “Spero di averlo di nuovo contro tutte le sere”. “Spero di averlo presto di nuovo contro di me tutte le sere e che mi batta tutte le sere con il suo programma”, ha detto il conduttore intervistato da Piero Chiambretti.

Scotti ha confessato di aver contattato Frizzi appena appreso del suo problema di salute: “Sono stato tra i primi a scrivergli e tra i primi su Instagram a pubblicare una bella foto che ci siamo fatti per strada io e lui – Una persona che stimo profondamente per il suo stile e per come è nella sua vita privata, che poi è quello che traspare in televisione”.