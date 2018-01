Gerry Scotti a Striscia la Notizia come Kim Jong-un: “Sono una testa di …”

MILANO – Gerry Scotti ha esordito alla conduzione di Striscia la Notizia al posto di Ezio Greggio insieme a Michelle Hunziker. Ed è apparso nello studio Mediaset con una inaspettata mise: travestito da Kim Jong-un, leader nordcoreano, alle spalle del presidente americano Donald Trump.

Scotti-Kim ha chiesto più volte alla bella Michelle di dare un bacio al suo The Donald con la voce di Maurizio Costanzo e ha dato una notizia agli spettatori: i due presidenti hanno fatto pace. E poi la battuta finale: “Perché questo travestimento? Era un modo come un altro per farmi dare della testa di razzo”.

