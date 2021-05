Gessica Notaro chi è, età, fidanzato, vita privata, sfregiata con l’acido, occhio, Edson Tavares e biografia

Chi è Gessica Notaro: età, fidanzato, vita privata, sfregiata con l’acido, occhio, Edson Tavares e biografia della ex modella che sarà ospite di Silvia Toffanin oggi, 22 maggio, a Verissimo.

Dove è nata, età e biografia di Gessica Notaro

E’ nata il 27 dicembre 1989 (età 31 anni) a Rimini da mamma argentina e papà calabrese. La sua vita non è stata semplice: il papà di Gessica è morto per un tumore e uno dei suoi due fratelli purtroppo si è tolto la vita nel 2011.

Cantante e modella, a soli 17 anni, partecipa a Miss Italia (2007), dove gareggia con la fascia di Miss Romagna. In seguito prova a farsi strada nel mondo dello spettacolo: diversi i programmi televisivi a cui ha partecipato: da Quelli che…, a Ciao Darwin. Dopo alcune esperienze televisive lascia il mondo dello spettacolo per dedicarsi a una vecchia passione: gli animali. Diventa così addestratrice di delfini al Delfinario di Rimini, “uno dei lavori più belli al mondo” dichiara in seguito.

Tra le sue passioni c’è anche la musica. Ha registrato un album in studio in cui reinterpreta brani famosi in versione latino americana. Il suo primo singolo Hello è una cover del 2016 della famosissima canzone di Adele; ha suonato nel gruppo Del Barrio e, nel 2017, ha inciso l’album Gracias a la vida, un inno alla sua voglia di vivere.

Gessica Notaro sfregiata con l’acido da Edson Tavares

Il 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro cambia per sempre quando viene aggredita sotto casa sua, a Rimini, dall’ex compagno Edson Tavares, che la sfregia al volto con dell’acido. Sono stati attimi di terrore, seguiti da molti complicati interventi chirurgici e continue cure. Tutto il viso è stato colpito, ma l’occhio sinistro è stato particolarmente lesionato (infatti Gessica porta sempre una benda). Gessica Notaro e Edson Tavares si erano conosciuti sul posto di lavoro, all’acquario di Rimini. Tra loro sboccia l’amore, ma l’uomo presto si rivela un violento. Lei prova a lasciarlo e lui comincia a perseguitarla.

Dopo la notte del 10 gennaio, Edson Tavares ha provato a negare l’evidenza: si sarebbe dichiarato innocente nonostante siano state trovate diverse bottigliette di acido in casa sua. Il ragazzo è stato incarcerato preventivamente con l’accusa di lesioni aggravate. Tavares aveva scelto la data del 10 gennaio perché era un giorno particolare della vita di Gessica Notaro: infatti sei anni prima, proprio in quella data, il fratello della modella si era suicidato, impiccandosi.

Fidanzato e vita privata di Gessica Notaro

Dopo la tragica storia con il suo ex Edson Tavares, Gessica Notaro ha avuto una storia con il cubano Allen Esposito Linares, storia che però si è conclusa nel 2019. Nell’estate di quell’anno esce allo scoperto sui social con un altro uomo, un certo Marco. E’ però con Filippo Bologni che sembra aver ritrovato serenità: i due fanno coppia dal dicembre del 2020.

Filippo Bologni è un carabiniere, con un passato da campione italiano di salto a ostacoli e anche una passione per l’equitazione, che gli ha permesso anche di ottenere importanti premi.